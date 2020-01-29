https://static.news.ru/photo/58b15a56-42a3-11ea-96a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник украинского президента Игорь Новиков выругался матом, комментируя не снизившиеся тарифы на газ для населения после сделки «Нафтогаза» с российским «Газпромом».

Какого [чёрта], вполне резонно спросите вы, — возмутился Новиков, опубликовав свою январскую платёжку со старым тарифом.

По словам советника главы государства, «Нафтогаз» не снизил цены, несмотря на «удешевление газа на бумаге», чтобы избежать убытков. Новиков отметил, что украинцев отдали на откуп свободному рынку.

Стоимость тысячи кубометров газа на Украине — 7 тысяч гривен, или около 17,5 тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru, «Нафтогаз» предупредил о риске 30 городов Украины остаться без отопления из-за долгов теплоснабжающих предприятий.