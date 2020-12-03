Соцпартия Молдавии предложила провести люстрацию

https://static.news.ru/photo/2c672620-3590-11eb-989d-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ParliamentRM

Соцпартия Молдавии разработала законопроект, предусматривающий проведение люстрации и избавление органов власти от чиновников, назначенных в период, когда лидером правящей партии был олигарх Владимир Плахотнюк.

Парламент Молдавии в июне 2019 года принял декларацию «О захваченном государстве». В документе утверждалось, что большинство государственных учреждений контролируется Плахотнюком. После этого в отставку ушли генеральный прокурор, глава Национального антикоррупционного центра и судьи Конституционного суда в полном составе.

Депутат-социалист Василия Боля на брифинге 3 декабря заявил, что законопроект о люстрации продолжит начатый процесс очищения госорганов, передаёт РИА Новости. Парламентарий уточнил, что речь идёт об увольнении чиновников, назначенных в период с 20 января 2016 года по 7 июня 2019 года.

Боля подчеркнул, что в случае вступления законопроекта в силу раньше срока сложат полномочия руководители Национального центра по защите данных личного характера, члены Совета по телевидению и радиовещанию, руководство Национального органа по неподкупности и члены комиссии по контролю Нацбанка.

Владимир Плахотнюк — один из богатейших предпринимателей Молдавии, в прошлом депутат парламента. В ноябре 2017 года суд в России заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В апреле 2020 года МВД РФ выдвинуло обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе 500 млрд рублей из России совместно с Плахотнюком.

Суд в Кишинёве несколько раз заочно арестовывал олигарха, находящегося в бегах. Прокуратура Молдавии требует его экстрадиции.

Как передавал NEWS.ru, молдавский парламент проголосовал за передачу контроля над Службой информации и безопасности от главы государства законодательному органу. Партия действия и солидарности, возглавляемая избранным президентом Майей Санду, организовала акцию протеста против этого решения.