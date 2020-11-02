Россия получила гуманитарную помощь из Туркмении на $1 млн

https://static.news.ru/photo/c57974a6-1d3c-11eb-9d25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туркмения на фоне пандемии коронавируса передала России партию гуманитарной помощи на сумму около $1 млн.

Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал на заседании комитета Совфеда по международным делам, передаёт ТАСС. Представитель МИД отметил, что Туркмения стала единственной страной Центральной Азии, предоставившей гуманитарную помощь России во время пандемии. Ашхабад собрал большой груз из пищевых продуктов, топлива и других необходимых вещей. Партия «гуманитарки» прибыла в Астрахань.

Руденко также отметил увеличение торгового оборота между двумя странами, что, по его мнению, показывает положительную динамику межгосударственных отношений.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ, сообщается о гуманитарном грузе весом около 1000 тонн, который Туркмения передала России в рамках сотрудничества между странами. В ведомстве уточнили, что переданную продукцию направят в российские медицинские учреждения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Россия намерена помочь Кабо-Верде и Анголе в борьбе с коронавирусной инфекцией. В эти африканские государства направят 22 тонны гуманитарной помощи.