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Протесты продолжаются: в Минске задержаны десятки демонстрантов

10:48, 24 сентября 2020
Фото: AP/TASS

23 сентября в столице Белоруссии силовики задержали десятки участников протестных акций, которые вспыхнули с новой силой после инаугурации Александра Лукашенко. В момент церемонии к резиденции главы государства стянули спецтехнику, но это не остановило демонстрантов. 

ОМОН применил против протестующих дубинки, водомёты и слезоточивый газ. По словам очевидцев, которые публиковали Telegram-каналы, задержанных жёстко избивали. Сообщалось о нескольких пострадавших. 

Помимо столицы, люди вышли на протесты в Бресте, Витебске, Гродно, Лиде, Солигорске и в других городах.

Кадры c мест столкновений — в фотогалерее NEWS.ru.

AP/TASS

Виктор Толочко/РИА Новости

AP/TASS

Михаил Воскресенский/РИА Новости

AP/TASS

Михаил Воскресенский/РИА Новости

AP/TASS

Виктор Толочко/РИА Новости

Виктор Толочко/РИА Новости

Михаил Воскресенский/РИА Новости

AP/TASS

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Виктор Толочко/РИА Новости

STR

Виктор Толочко/РИА Новости

Виктор Толочко/РИА Новости

Михаил Воскресенский/РИА Новости

STR

Виктор Толочко/РИА Новости

Виктор Толочко/РИА Новости

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Наталия Федосенко/ТАСС

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