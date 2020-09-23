Протесты продолжаются: в Минске задержаны десятки демонстрантов

23 сентября в столице Белоруссии силовики задержали десятки участников протестных акций, которые вспыхнули с новой силой после инаугурации Александра Лукашенко. В момент церемонии к резиденции главы государства стянули спецтехнику, но это не остановило демонстрантов.

ОМОН применил против протестующих дубинки, водомёты и слезоточивый газ. По словам очевидцев, которые публиковали Telegram-каналы, задержанных жёстко избивали. Сообщалось о нескольких пострадавших.

Помимо столицы, люди вышли на протесты в Бресте, Витебске, Гродно, Лиде, Солигорске и в других городах.

Кадры c мест столкновений — в фотогалерее NEWS.ru.