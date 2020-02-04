Узбекский президент Шавкат Мирзиёев отменил назначенный на 5 февраля визит в Москву, сообщают источники в Ташкенте. Эта новость совпала с завершением турне госсекретаря США Майкла Помпео по странам бывшего СССР. Последним пунктом поездки был именно Узбекистан. И это провоцирует вопрос — не связано ли решение Ташкента об отмене визита с растущей активностью Вашингтона на постсоветском пространстве?

В ушедшем году власти Узбекистана заявили о проработке возможного вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда на данный момент входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. По словам спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, Москва и Ташкент договорились о создании межправительственной комиссии, которая должна взвесить все плюсы и минусы подобного шага.

Со стороны Вашингтона не последовало официальной реакции на эти заявления, но косвенно американская сторона всё же ответила. Как подчеркнул министр торговли США Уилбур Росс, выступая на американо-узбекском бизнес-форуме, властям республики стоит внимательно оценить влияние потенциальных новых соглашений на взаимодействие со Всемирной торговой организацией (ВТО). В частности, по словам чиновника, присоединение страны к ЕАЭС в краткосрочной перспективе может усложнить процесс вступления Узбекистана в ВТО.

В Ташкенте, впрочем, от планов евразийской интеграции не отказались — во всяком случае, на декларативном уровне. В декабре первый замглавы МИД Узбекистана Ильхом Нематов заявил, что переговоры относительно ЕАЭС продолжаются. Позитивным сигналом стала и январская поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова в республику. Глава МИД РФ обсудил с узбекским коллегой сотрудничество в сфере атомной энергетики и по итогам переговоров подтвердил, что ведётся подготовка к визиту Мирзиёева в Москву, назначенному на начало февраля.

Сергей Лавров МИД России/flickr.com

Однако, судя по данным источников, президент Узбекистана в ближайшее время в Россию не приедет. Такое решение Ташкента вполне можно связать с активизацией политики США на центральноазиатском направлении. Американский госсекретарь Майкл Помпео посетил Узбекистан 3 февраля, прибыв туда из Казахстана. Хотя никаких прорывных договорённостей в ходе турне дипломата заключено и не было, он в очередной раз заявил о тесном сотрудничестве Вашингтона с республиками Центральной Азии и не забыл упомянуть о потенциальной опасности роста российского и китайского влияния в регионе. Нельзя исключать того, что госсекретарь за закрытыми дверями сделал узбекским властям предложение, для обдумывания которого в Ташкенте решили взять тайм-аут и потому — не форсировать обсуждение присоединения к ЕАЭС.

В то же время, как отметил в разговоре с NEWS.ru замгендиректора Информационно-аналитического центра МГУ, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, напрямую увязывать приезд Помпео в Узбекистан и отмену визита Мирзиёева в Россию не стоит. По мнению аналитика, дело, скорее всего, в том, что Москва и Узбекистан пока ещё не успели согласовать новые конкретные шаги по развитию двусторонних отношений.