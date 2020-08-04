Пограничники РФ начали выдавать микропропуска на въезде в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/743c783c-d64b-11ea-a55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Пограничники России начали выдавать микропропуска гражданам страны на въезде в Белоруссию. Однако их предназначение они объяснять не стали.

На сегодняшний день гражданин России может попасть в Белоруссию, если направляется на учёбу, работу или посещает родственников. По словам одного из журналистов, на границе люди вынуждены стоять по 2–3 часа, так как одновременно контроль проходят несколько автомобилей.

Но только россияне стоят, белорусы спят в автобусах. Я, собственно, ехал на работу, у меня были подтверждения, аккредитация — без проблем пустили. Дали вот эту бумажку, но для неё ты должен 2−3 часа постоять. В принципе, с автобуса у нас ссаживали людей: один парень доказывал, что он едет в Варшаву, показывал вид на жительство, но российские пограничники сказали, что автобус-то едет в Минск, а не в Варшаву, и его ссадили, — цитирует его портал TUT.BY.

Однако российские пограничники не стали говорить и о необходимости сохранения микропропуска. Также неизвестно, связан он с выборами в стране или делается в рамках карантинных мер.

Но у нас не проверили почему-то. Может, они как-то выборочно проверяют. Нам сказали, что тут, в вагончике, мы просто подтверждаем своё право, а в автобусе к нам зайдут пограничники, коллеги тех, и проверят наличие этой бумажки у россиян, — добавил он.

NEWS.ru писал ранее, что российская сторона значительно усилила контроль на границе с Белоруссией. Такое решение она объяснила увеличением пассажиропотока, который вырос почти в два раза из-за расширения перечня льготных категорий граждан, в отношении которых распоряжениями правительства РФ отменены ограничения на пересечение границы.