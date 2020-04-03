Подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета оставлен под стражей

https://static.news.ru/photo/e947581a-75cd-11ea-8cdc-fa163e074e61_660.jpg Павел Шеремет Фото: Semen Likhodeev/Russian Look

Печерский районный суд Киева оставил до 1 июня под стражей Андрея Антоненко, который подозревается в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Да, Антоненко до 1 июня оставили под стражей, — заявил адвокат мужчины Станислав Кулик, сообщает «Украинская правда».

Автомобиль с Шереметом взорвался в Киеве 20 июля 2016 года. Правоохранители считают основной версией убийства дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что к преступлению причастны не менее пяти человек, часть из них участвовала в военной операции в Донбассе.

NEWS.ru писал, что подозреваемые в убийстве журналиста отказывались от дачи показаний.

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске. Работал специальным корреспондентом программ «Новости» и «Время» в дирекции информационных программ ОРТ. Занимал пост шеф-редактора российской и зарубежной корреспондентской сети канала, был ведущим воскресной информационной программы, руководил отделом специальных информационных проектов ОРТ. Последние пять лет жил в Киеве, работал в издании «Украинская правда» и на «Радио Вести».