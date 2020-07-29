Минск: Россия не уведомила Белоруссию о переброске войск ЧВК

https://static.news.ru/photo/c6d4aaf6-d1c3-11ea-9946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сделал заявление после срочного совещания у президента страны Александра Лукашенко из-за задержания сотрудников российского ЧВК «Вагнер». По его словам, Москва не уведомляла Минск о переброске частных войск через страну.

По его словам, информация не поступала не через ФСБ, ни через ГУ Генштаба, ни от какой-либо другой структуры, передаёт БелТА.

Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы опредёленные пояснения. Потому что это очень серьёзный вопрос, — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК «Вагнер» под Минском. Он отметил, что следит за реакцией россиян. По его словам, в Москве пытаются оправдаться в связи с инцидентом. Также Лукашенко поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в Минске и других городах.