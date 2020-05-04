Минск готов принять глав стран-партнеров по ЕАЭС 19 мая

https://static.news.ru/photo/beedd6d2-8e02-11ea-a6af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит опасности в проведении очного саммита лидеров государств Евразийского экономического сообщества в мае Минске. Об этом белорусский лидер заявил во время видео-переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Лукашенко сообщил, что по вопросу ЕАЭС разговаривал с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и отметил, что стороны сейчас консультируются с российским лидером Владимиром Путиным.

Что вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность, — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Додон, который представляет Молдавию, выступающую страной-наблюдателем при ЕАЭС, поддержал предложение главы Белоруссии о саммите в очном формате.

Сейчас в Белоруссии почти 17,5 тыс. человек болеют коронавирусом. За последние 10 дней число новых случаев COVID-19 увеличилось на более, чем 8 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия изучила весь международный опыт борьбы с коронавирусом — от Китая до США. Однако у страны — «свои методы и свой путь преодоления этого несчастья».