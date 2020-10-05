Минобороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле с территории Армении

https://static.news.ru/photo/0f31e35a-06de-11eb-bcca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле страны, зафиксированном силами противовоздушной обороны. По данным ведомства, запуск был произведён утром 5 октября с территории Армении.

По данным оборонного ведомства, ракеты выпущены «со стартовых позиций, расположенных на территории Джермукского, Кафанского и Бердского районов Армении».

Минобороны также распространило видеокадры, подтверждающие эту информацию. Как заявили в Баку, такие «безответственные <...> действия Армении целенаправленно провоцируют Азербайджан на ответные меры».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее военное командование Азербайджана заявило, что не обстреливает мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру. Граждан, проживающих на территории Нагорного Карабаха, призвали держаться подальше от зоны боевых действий, писал NEWS.ru.