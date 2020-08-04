Минэнерго Белоруссии сообщило о планах запуска энергоблока на БелАЭС

https://static.news.ru/photo/3a9f1b42-d656-11ea-ac85-fa163e074e61_660.jpg Фото: belaes.by/facebook.com

Пресс-секретарь Министерства энергетики Белоруссии Ольга Козлович сообщила о планах запуска первого энергоблока на БелАЭС. По её словам, это произойдёт в ближайшие дни.

Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал РУП «БелАЭС» подготовлен и прошёл необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива. Начало операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни, — пишет Минэнерго Белоруссии.

Также представители ведомства добавили, что физический пуск энергоблока начнётся с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора.

В феврале 2020 года страны Балтии заявили о намерении отказаться от электроэнергии БелАЭС. В частности, речь идёт о Литве, Латвии и Эстонии. Эта договорённость была достигнута на встрече глав правительств стран Балтии в Таллине.

Как информировал NEWS.ru, комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на БелАЭС может стоить Литве €1 млрд. В октябре прошлого года там уже проводились национальные учения по отработке действий в случае аварии.