Лукашенко рассказал, что ЕврАзЭС начинался «на кухне» у Путина

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая об истории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил на II Евразийском экономическом форуме, что он зародился «на кухне» у президента России Владимира Путина. Он отметил, что для того периода замысел был хорош, постольку тогда эту идею поддерживал бывший президент Украины Леонид Кучма, передает БелТА.

Если уж говорить откровенно <...>, наше евразийство, ЕврАзЭС и ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина, — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что вместе с Украиной было разработано 28 документов, однако позднее Киев от этого отошел.

Евразийский экономический союз включает в себя Россию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Армению. В текущем году Россия председательствует в органах Союза. В январе в своем обращении к главам государств — членов ЕАЭС президент Путин заявил, что Союз обладает всеми возможностями стать одним из сильных, независимых и самодостаточных полюсов в многополярном мире, а также стать центром притяжения для всех независимых государств, стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС.

Ранее Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с ближайшими соседями и союзниками по ЕАЭС. Он уточнил, что аспектов, на которые стоит обращать внимание, много, однако есть отдельные темы, которые нужно обсудить в рамках этой встречи.