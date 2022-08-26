Лукашенко признался, что разгружал вагоны Лукашенко рассказал, что разгружал вагоны в студенческие годы

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в студенческие годы по вечерам разгружал вагоны, чтобы заработать денег, передает агентство БелТА. Он отметил, что получал повышенную стипендию за успехи в учебе и общественной жизни, однако, несмотря на это, ходил на заработки.

Шел поздно вечером разгружал вагоны с ребятами. Если кто-то хочет заработать, надо шевелиться, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в стране, особенно в Минске, есть много возможностей заработать. В качестве примера белорусский лидер привел предприятия холдинга «БелОМО», где открыто порядка двухсот вакансий. Также глава республики призвал молодежь не медлить с самореализацией и меньше сидеть в телефоне.

Этот телефон для работы должен быть. Тычь в этот телефон, когда надо. Но сидеть и думать, что там картошка вырастет..., — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко заявил о недопустимости дестабилизации обстановки в стране, подчеркнув, что это может создать ситуацию хуже, чем на Украине. По его словам, залогом стабильности в республике должна стать крепкая экономика, в случае нарушения покоя Белоруссии сразу же «помогут» извне.