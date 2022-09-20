Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия не допустит никакого удара в спину по российским войскам, заявил глава государства Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем. По его словам, которые передает корреспондент БелТА, Минск будет до конца выполнять свои союзнические обязательства.

Еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии заявил, что мир оказался на пороге ядерного конфликта впервые после окончания холодной войны. По его словам, вина в этом лежит на США, которые так или иначе участвуют во всех значимых политических конфликтах на планете и не скрывают планов поставить на место ЕС и убрать конкурентов при помощи украинского конфликта. В дальнейшем возможны аналогичные ситуации в Молдавии, Прибалтике, Польше или Румынии, подчеркнул белорусский лидер.