Лукашенко пообещал наказать желающих «бросить Белоруссию к башне Кремля»

https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Некоторые российские чиновники пытаются «бросить Белоруссию к башне Кремля» в качестве трофея. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

Заместители министров <...> Некоторые по Белоруссии побегали и не получилось, и вот им надо доказать, что мы вот Белоруссию тёпленькую принесём и бросим к какой-то кремлёвской башне, — поделился политик в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, он никогда не позволит так поступить с Белоруссией.

Я их всё равно поймаю, я их отловлю <...> они бегают туда, согласовывают и начинают крутить, они в среднем звене, — отметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что эти люди связаны с ЧВК Вагнера, которым якобы руководит бизнесмен Евгений Пригожин. Белорусский лидер признался, что хорошо общается с российским предпринимателем и не понимает, почему он это делает. Возможно, его действиями кто-то руководит.

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Как писал NEWS.ru ранее, Лукашенко провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политики обсудили дело задержанных в республике россиян. Правоохранительные органы Белоруссии будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений.