Киргизия подсчитала ущерб из-за конфликта с Таджикистаном Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном в $17 млн

Фото: Danil Usmanov/AP/TASS

Киргизские военнослужащие несут гроб с телом погибшего в результате боевых столкновений сослуживца

Материальный ущерб Киргизии от конфликта с Таджикистаном оценивается приблизительно в $17 млн, заявил на пресс-конференции секретарь киргизского совета безопасности Марат Иманкулов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате боестолкновений разрушено множество домов, учреждений, объектов инфраструктуры и бизнеса.

По предварительным данным, материальный ущерб составил 1,5 миллиарда сомов ($17 млн. — NEWS.ru). Это не окончательные цифры, и они могут увеличиться, — сказал Иманкулов.

Он добавил, что в ближайшее время начнутся работы по восстановлению инфраструктуры. По его словам, уже есть соответствующий приказ президента Киргизии Садыра Жапарова.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня, но на следующий день киргизская погранслужба обвинила таджикских военных в обстреле села Паскы Арык в Баткенском районе.

Согласно данным Минздрава Киргизии, погибли 36 граждан республики и еще 129 были ранены. В Таджикистане при этом заявили о 38 погибших и более 20 пострадавших.

Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.