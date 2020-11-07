«Как будто метро построили»: Лукашенко радуется запуску Белорусской АЭС

https://static.news.ru/photo/bdb7c510-20d4-11eb-8da9-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко на БелАЭС Фото: president.gov.by

В Гродненской области запущена работа Белорусской атомной электростанции. Президент страны Александр Лукашенко присутствовал на подключении первого блока БелАЭС.

Всё так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой, — приводит слова белорусского лидера БелТА.

Согласно программе торжественного открытия станции, Лукашенко ознакомится с объектами АЭС и посетит здание управления первого энергоблока. Там президент должен дать разрешение на подъём электрической мощности блока до 400 МВт. Также он планирует присутствовать на митинге с участием строителей БелАЭС.

Стоит отметить, что мероприятие посетили не только белорусские официальные лица. Гостями церемонии стали также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, гендиректор Росатома Алексей Лихачёв и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Строительство станции осуществляется по российскому проекту «ВВЭР-1200». БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Российская технология ВВЭР на сегодняшний день является самой востребованной и апробированной в мире. С её использованием в течение последнего десятилетия введены в эксплуатацию АЭС в КНР, Индии, а также ведутся подготовительные работы по строительству АЭС в Египте, Турции, Венгрии, Финляндии, Бангладеш, Узбекистане, — поясняет агентство.

Стоит отметить, что фактический запуск первого блока состоялся ещё в августе, но его ввод в эксплуатацию ожидается в I квартале 2021-го. Соответственно, второй блок будет введён в эксплуатацию в 2022 году.

Ранее NEWS.ru писал, что четверо рабочих Белорусского металлургического завода (ОАО «БМЗ») стали фигурантами уголовного дела об организации и участии в беспорядках. Согласно его материалам, в августе агрессивно настроенные работники завода и иные лица остановили доставку сырья в сталеплавильные цеха. В результате работа предприятия была нарушена, что привело к ущербу.