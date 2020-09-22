Инаугурация Лукашенко может состояться в течение недели

https://static.news.ru/photo/bc8bb40c-fcfe-11ea-8f6e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Закон Белоруссии требует от президента Александра Лукашенко провести инаугурацию в течение двух месяцев с момента выборов — до 9 октября. Однако мероприятие может состояться 23, 27, 28 или 30 сентября.

Крупнейший русскоязычный Telegram-канал Nexta получил информацию, что церемония готовится на 23, 27 или 28 сентября. При этом, по его данным, она будет тайной.

В качестве подтверждения версии о 27 и 28 сентября издание приводит закрытие брони Президент-отеля в Минске на эти даты, а также на 29 сентября. Однако авторы отмечают, что 28 и 29 сентября в Минске пройдёт VII форум регионов Белоруссии и России.

Однако Лукашенко вполне себе может и совместить приятное с полезным, — добавили в Nexta.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.