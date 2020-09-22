Инаугурация Лукашенко может состояться в течение недели

Закон Белоруссии требует от президента Александра Лукашенко провести инаугурацию в течение двух месяцев с момента выборов — до 9 октября. Однако мероприятие может состояться 23, 27, 28 или 30 сентября.
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В качестве подтверждения версии о 27 и 28 сентября издание приводит закрытие брони Президент-отеля в Минске на эти даты, а также на 29 сентября. Однако авторы отмечают, что 28 и 29 сентября в Минске пройдёт VII форум регионов Белоруссии и России.
Однако Лукашенко вполне себе может и совместить приятное с полезным, — добавили в Nexta.
Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.
Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.
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