Глава штаба Лукашенко заявил о вранье и вбросах накануне выборов

https://static.news.ru/photo/89b3abf8-d96c-11ea-81ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Глава предвыборного штаба Александра Лукашенко Михаил Орда заявил, что нынешняя президентская кампания в Белоруссии беспрецедентна по количеству «всевозможных вбросов, надуманных обвинений, вранья со стороны некоторых наблюдателей».

Посмотрите, как они подают это в своих Telegram-каналах и интернет-ресурсах: есть только их точка зрения — надуманная, бездоказательная, а другое мнение, подкреплённое фактами, в расчёт вообще не берётся, — возмущается он.

Заявлении Орды размещено на сайте Федерации профсоюзов Белоруссии, председателем которой он является. Эта организация в числе прочих политических и общественных сил участвует в наблюдении за выборами, аккредитуя от себя представителей.

Как отметил руководитель штаба Лукашенко, идёт «вал сообщений: мол, наблюдателей «обижают, лишают аккредитации ни за что». При этом считает он, что умышленно замалчивается информация о том, что «эти наблюдатели открыто и демонстративно нарушали закон», а «оскорбления, угрозы, хамство» стали для них нормой.

По данным Орды, только за два последних дня представители профсоюзов зафиксировали более 50 фактов нарушения со стороны других наблюдателей. В пример он привёл случаи в Минской и Могилёвской областях. В первой из них, сообщает глава штаба Лукашенко, один из наблюдателей опрашивал избирателей, проводил агитацию, за что и был лишён аккредитации. В Могилёвской области, где, по его данным, наблюдатель в связи с очерёдностью не попал на участок, он «вообще устроил цирк — демонстративно лёг на ступеньки здания и мешал избирателям пройти на участок».

Наблюдателем в Белоруссии может стать любой гражданин страны — для этого ему надо собрать десять подписей у избирателей из соответствующего района. Он может следить за всей процедурой голосования. При этом ЦИК Белоруссии ограничил число наблюдателей на участках до пяти человек в основной день голосования и до трёх — при досрочном голосовании. На многих участках, как заявляют представители оппозиции, места для наблюдения сразу же заняли члены провластных организаций.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Это основной день. Досрочное голосование в республике длится уже четыре дня. Явка избирателей составила 32,24%. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства. Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождает череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко. Он руководит страной уже 24 года, в случае победы это будет его шестой президентский срок, писал NEWS.ru.