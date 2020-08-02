Глава ДНР объяснил особый режим пропуска на линии соприкосновения

https://static.news.ru/photo/6931e268-d4d1-11ea-9ede-fa163e074e61_660.jpg Денис Пушилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каждой группе людей, прибывающих со стороны контролируемых Украиной территорий через контрольно-пропускные пункты в Донецкую народную республику, есть больные коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт РИА Новости. Ранее власти самопровозглашённой республики полностью закрыли сообщение с Украиной через КПП на линии соприкосновения из-за угрозы распространения коронавируса. Позже движение частично открыли в гуманитарных целях. Все прибывшие должны пройти двухнедельный карантин в ДНР.

В ходе общения с жителями города Торез Пушилин заявил, что если бы въезд был не ограничен, то республика бы «захлебнулась» из-за большого количества больных. Поэтому власти ДНР открывают доступ на свою территорию два раза в неделю и составляют списки тех, кому дозволено пересечение линии соприкосновения. Выявленных больным изолируют в амбулатории.

С 19 марта в ДНР действует режим повышенной готовности в связи с пандемией. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение, сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещён въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании.

22 июля стало известно, что Киев согласовал дополнительные меры по контролю за режимом прекращения огня с Донецком и Луганском, передавал NEWS.ru. С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие.