https://static.news.ru/photo/a56a13e2-4d07-11ea-9a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейский союз предоставит Украине €25 миллионов на цифровизацию 100% государственных услуг к 2024 году. О заключении двустороннего соглашения сообщил украинский премьер Алексей Гончарук.

Цель нашего правительства — оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году — перевести в «цифру» 80% самых популярных госуслуг, — цитирует Гончарука ТАСС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина введёт электронные паспорта, которые позволят гражданам участвовать в выборах с помощью смартфона.

Как писал NEWS.ru, Украина и ЕС начали работать над новым соглашением о свободной торговле.