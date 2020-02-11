Европейский союз предоставит Украине €25 миллионов на цифровизацию 100% государственных услуг к 2024 году. О заключении двустороннего соглашения сообщил украинский премьер Алексей Гончарук.
Цель нашего правительства — оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году — перевести в «цифру» 80% самых популярных госуслуг, — цитирует Гончарука ТАСС.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина введёт электронные паспорта, которые позволят гражданам участвовать в выборах с помощью смартфона.
Как писал NEWS.ru, Украина и ЕС начали работать над новым соглашением о свободной торговле.
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