Ещё три самолёта с миротворцами из РФ вылетели в Карабах

https://static.news.ru/photo/f92a8ee2-23f5-11eb-a44e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

Из России 11 ноября в направлении Нагорного Карабаха вылетели ещё три самолёта с миротворцами. Воздушные суда отправились в зону конфликта из Ульяновска. Об этом сообщили представители Министерства обороны.

Ранее стало известно, что уже прибывшие в Армению российские миротворцы отправились к месту выполнения задачи по контролю за прекращением огня. В общей сложности Россия перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. К настоящему моменту в зону конфликта уже прибыли более 400 российских миротворцев. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО. Командование расположится в районе Степанакерта.

На борту ещё трёх вылетевших в Карабах самолётов находятся как представители личного состава бригады, так и материальные средства, автомобильная и специальная техника, передаёт РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе.

Как ранее писал NEWS.ru, Баку всегда хотел, чтобы Россия и Турция имели одинаковые роли в карабахском конфликте, и добился этого, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.