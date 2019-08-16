https://static.news.ru/photo/02e63eea-c029-11e9-ab87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший премьер-министр Киргизии Сулайманов, обвиняемый в коррупции и находящийся в следственном изоляторе, госпитализирован. Об этом сообщил официальный представитель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны Рахат Сулайманов.

В связи с ухудшением состояния здоровья Исаков был доставлен в больницу, — цитирует Сулайманова ТАСС .

Как писал News.ru, в начале 2019 года бывшему главе правительства Киргизии Сапару Исакову, задержанному летом 2018 года, предъявили обвинения по статье УК Киргизии «Умышленные деяния, совершенные в интересах организованной преступной группы, преступного сообщества или повлекшие иные тяжкие последствия».

Исаков проходит по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. По мнению следствия, он использовал своё положение и пролоббировал интересы одной зарубежной компании. В результате, государству был нанесён колоссальный ущерб.