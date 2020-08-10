Белорусские силовики завели 21 уголовное дело после акций протеста

https://static.news.ru/photo/3b3b9adc-db2c-11ea-8ad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении 21 уголовного дела после акций протеста, связанных с выборами президента страны Александра Лукашенко.

По данным ведомства, нарушения порядка были зафиксированы в столице страны, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме и Волковыске, говорится на сайте СК. Дела возбуждены по статьям о массовых беспорядках, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, насилии либо угрозах применения насилия по отношению к силовикам, хулиганстве, а также организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественного порядка. По некоторым из этих статей предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%.

В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, писал NEWS.ru.