Белорусские силовики завели 21 уголовное дело после акций протеста

Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении 21 уголовного дела после акций протеста, связанных с выборами президента страны Александра Лукашенко.
По данным ведомства, нарушения порядка были зафиксированы в столице страны, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме и Волковыске,
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%.
В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.
После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, писал NEWS.ru.
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