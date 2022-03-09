Басурин: в ДНР сбили ракету «Точка У»

Военные ДНР сбили ракету тактического комплекса дивизионного звена «Точка У», сообщил в эфире телеканала «Россия 1» замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что обстрелы территории не прекращаются.

Обстреливаются из «Градов», артиллерии, миномётов <...>. Была очередная «Точка У», которая была сбита, — сообщил он.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук на брифинге сообщила о создании новых гуманитарных коридоров, по которым мирные жители могут покинуть города. Она добавила, что стороны приняли решение прекратить огонь 9 марта с 10:00 до 22:00 по Москве.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Мариуполя и других городов страны не сработали. Он особо подчеркнул, что лидеры стран Запада несут ответственность за продолжение конфликта в стране.