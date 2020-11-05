Баку призывает мировое сообщество осудить военные преступления Армении

https://static.news.ru/photo/9d1a2a64-1f58-11eb-86b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: bayramov_jeyhun/twitter.com

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Комитета министров Совета Европы. Свою речь он посвятил конфликту в Нагорном Карабахе, призвав мировую общественность к осуждению военных преступлений Армении.

Вступив в Совет Европы, Азербайджан и Армения взяли на себя обязательства по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Что привело к незаконной оккупации около 20 процентов территорий Азербайджана, признанных в мире. Около миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, — констатировал Байрамов в выступлении, запись которого опубликована на официальном канале МИД Азербайджана на YouTube.

По словам главы азербайджанского внешнеполитического ведомства, 28 лет работы в рамках Минской группы ОБСЕ не привели к результату. Байрамов подчеркнул: в 2015 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Армения эффективно контролировала оккупированные территории Азербайджана. Но армянская сторона отрицает свою ответственность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению уточнить позицию по Нагорному Карабаху. Он считает, что Армения в переговорном процессе по карабахскому конфликту не выдвигает никакой конкретики.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.