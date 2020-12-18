Алиев обсудил с главой ФСБ РФ соглашение по Карабаху

https://static.news.ru/photo/f6e1c6ba-4140-11eb-8aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял директора ФСБ России Александра Бортникова, который прибыл с визитом в Ереван.

В пресс-службе азербайджанского лидера рассказали, что в начале встречи Бортников передал Алиеву приветствия президента РФ Владимира Путина.

На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, исполнение пунктов трёхстороннего соглашения, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны отметили, что ситуация стабильна.

Также Алиев и Бортников обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.

Как писал NEWS.ru, ранее Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе разрешён и теперь о нём нужно говорить только в прошедшем времени. Он отметил стабильную ситуацию в регионе с того момента, как было подписано соглашение о прекращении огня.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.