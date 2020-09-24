Адвоката Колесниковой задержали в Минске за административное правонарушение

https://static.news.ru/photo/18e612cc-fe91-11ea-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение и находится в одном из территориальных РУВД Минска.

Она задержана за совершение административного правонарушения. Какого, пока не уточняем. Она находится в одном из территориальных РУВД Минска, — сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУВД белорусской столицы Наталья Ганусевич.

Днём 24 сентября Людмила Казак перестала выходить на связь. В 13:50 она завершила встречу со своим коллегой на улице Коммунистической в Минске и поехала на судебное заседание. Однако в суде женщина так и не появилась. Её муж обратился в РУВД Центрального района белорусской столицы с заявлением о похищении человека.

Ранее Мария Колесникова записала из СИЗО обращение к жителям Белоруссии в преддверии «марша справедливости», призвав не бояться быть свободными. Она поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что ни о чём не жалеет.

7 сентября Колесникову схватили неизвестные в масках, затолкали в микроавтобус без номеров и увезли в неизвестном направлении. Это произошло в центре Минска. Представители силовых органов сообщили, что Колесникову не задерживали. А милиция сообщила, что займётся её поисками. Позже на связь перестали выходить двое её ближайших соратников — Иван Кравцов и Антон Родненков. На следующий день официальные власти заявили, что эти лица на автомобиле «прорвались» через погранпункт на границе с Украиной, «выкинув» из машины Колесникову.

16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в попытке захвата власти. Ей грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%, писал NEWS.ru.