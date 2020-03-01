В США запустили стриминговый сервис Quibi для мобильных устройств

Новый стриминговый сервис под названием Quibi открылся в США 6 апреля. Он создан для просмотра сериалов и фильмов на мобильных устройствах.
Quibi предлагает фильмы и сериалы длиной от двух до четырёх часов, которые разделены на короткие серии или главы продолжительностью до 10 минут,
Также в Quibi можно смотреть реалити-шоу, новости, спортивные трансляции и документальные фильмы. Авторы платформы заявили, что будут представлять громкие премьеры раз в неделю и до конца 2020 года выпустят более семи тысяч шоу. К созданию контента привлечены многие известные артисты, среди которых Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Ридли Скотт, Билл Мюррей, Сэм Рэйми, Уилл Смит, Анна Кендрик и Дрейк.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix закрывает сериалы «Вампирские войны» и «Лига Октября». Оба проекта получили по одному сезону.
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