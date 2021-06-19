В кино вышел экшн «Телохранитель жены киллера» с Райаном Рейнольдсом

https://static.news.ru/photo/78c238a2-d26b-11eb-b734-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из фильма/Summit Entertainment

В российских кинотеатрах вышел комедийный экшн «Телохранитель жены киллера» со звездой «Дэдпула» Райаном Рейнольдсом в главной роли. Это вторая часть. Первая «Телохранитель киллера» — вышла в 2017 году и показала хороший результат в мировом прокате, собрав более $176 млн.

Вторая часть вышла в российский прокат 16 июня. Супругу одного из главных персонажей играет Сальма Хайек. В Сети мнения насчёт киноленты разделились: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у «Телохранителя жены киллера» пока всего лишь 25% положительных отзывов критиков. При этом зрительская оценка на том же портале оказалась гораздо выше — 79% одобрения.

Патрик Хьюз, постановщик первого фильма, занимает режиссерское кресло продолжения, а Том О’Коннор написал сценарий. С Рейнольдсом главную роль также исполнил Сэмюэль Л. Джексон, а жену киллера — Сальма Хайек. В новом фильме телохранитель, киллер и его жена собрались, чтобы остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.

Ранее сообщалось, что инсайдер раскрыл детали сюжета нового фильма из киновселенной «Матрицы». Четвёртая часть должна выйти на экраны в конце этого года.