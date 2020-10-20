В Британии назвали самый страшный фильм ужасов всех времён

https://static.news.ru/photo/04daaab8-134f-11eb-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Продюсер «Синистера» Джейсон Блум и исполнитель главной роли Итан Хоук на премьере фильма Фото: Phil Roach/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские учёные из компании Broadbandchoices выявили самый страшный хоррор в истории кинематографа. Им оказался фильм ужасов «Синистер», представленный режиссёром Скоттом Дерриксоном в 2012 году.

В ходе своего исследования учёные измеряли сердцебиение у участников эксперимента во время просмотра «ужастиков», сообщает Forbes.

При просмотре «Синистера» пульс у испытуемых поднимался до 86 ударов в минуту, что на треть выше среднего показателя. Лента режиссёра Джеймса Вана «Астрал» 2010 года оказалась на втором месте. Причём отдельные сцены картины так пугали зрителей, что их пульс поднимался до 133 ударов в минуту.

Ещё один «ужастик» Вана «Заклятие», снятый в 2013 году, замкнул тройку лидеров. При его просмотре у зрителей сердца бились со скоростью 85 ударов в минуту.

Топ-10 триллеров также составили фильмы «Заклятие» (вторая часть), «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Бабадук», «Оно», «Спуск» и «Визит».

Ранее NEWS.ru сообщал, что сервис «КиноПоиск» выпустил видеоэссе о приёмах, которые создатели хорроров используют, чтобы напугать зрителей, и проанализировал особенности киноязыка фильмов ужасов. По мнению авторов, традиция повествования хорроров восходит к готической литературе второй половины XIX века, поклонниками которой были первые режиссёры фильмов ужасов. Их повседневные страхи нашли отражение в картинах.