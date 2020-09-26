Умер сценарист «Звезды пленительного счастья» Олег Осетинский

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Умер советский и российский сценарист и режиссёр-документалист Олег Осетинский. Ему было 83 года.

Об уходе кинематографиста из жизни сообщила его дочь, пианистка Полина Осетинская, передаёт ТАСС. По её словам, причиной смерти стал отказ одного из внутренних органов.

Никакого отношения к ковиду это не имеет, — заявила она.

Олег Осетинский наиболее известен как автор текстов к картинам, среди которых «Бой с тенью» Валентина Попова, «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля и «Взлёт» Саввы Кулиша. Кроме того, вместе с Леонидом Нехорошевым он подготовил сценарий многосерийного фильма «Михайло Ломоносов».

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов планирует создать фильм «Погребённый», рассказывающий об инсценированных похоронах. Выход картины намечен на осень 2021 года.