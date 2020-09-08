Бекмамбетов снимет фильм «Погребённый» об инсценированных похоронах

https://static.news.ru/photo/88038cbc-f1d4-11ea-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Тимур Бекмамбетов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов планирует создать фильм «Погребённый», рассказывающий об инсценированных похоронах. Выход картины намечен на осень 2021 года.

Как рассказал Бекмамбетов, картина рассказывает историю про шоумена, потерявшего контроль на пике своей популярности. Чтобы привлечь к себе внимание герой принимает решение инсценировать собственные похороны и вернуться таким образом в новости. Оказавшись под землёй, он понимает, что никто не собирается его откапывать, передаёт ТАСС.

Идея зародилась давно у меня в голове, коллеги смогли превратить её в смешной сценарий, — сказал кинематографист.

Бюджет ленты составит 100 млн рублей. Проект представили на очной защите проектов Фонда кино.

Ранее стало известно о работе Тимура Бекмамбетова над короткометражным screenlife-фильмом со звёздами сериала телеканала MTV «Крик» Карлсон Янг и Джоном Карной. Проект получил название Love In Isolation («Любовь в изоляции»), писал NEWS.ru.