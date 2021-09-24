Умер режиссёр фильма «Ноттинг Хилл»

Умер режиссёр Роджер Мишелл, снявший известную мелодраму «Ноттинг Хилл» с Хью Грантом и Джулией Робертс в главных ролях. Он скончался на 66-м году жизни. Причина смерти на данный момент не названа, сообщает ВВС.

По словам представителей режиссёра, он умер 22 сентября.

Мишелл родился в Южно-Африканской Республике, впоследствии он с семьёй переехал в Великобританию. В 1995 году он снял фильм «Доводы рассудка», адаптацию одноимённого романа Джейн Остин. За него Мишелл был награждён премией BAFTA. Самыми известными его фильмами являются «Ноттинг Хилл», который режиссёр снял в 1999 году, а также «Доброе утро» 2010-го с Харрисоном Фордом и Рейчел Макадамс в главных ролях.

Ранее сообщалось, что в возрасте 63 лет умерла французская актриса Патрисия Милларде, более всего известная по главной роли в культовом молодёжном сериале «Элен и ребята». Она скончалась в больнице Сан-Камилло, причиной её смерти стал сердечный приступ.

За свою актёрскую карьеру актриса исполнила роли более чем в 30 фильмах и сериалах. В числе наиболее известных были «Элен и ребята», «Горячий шоколад», «Крысиные бега».