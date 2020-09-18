Том Харди может стать следующим Джеймсом Бондом

https://static.news.ru/photo/a5bfc04e-fa59-11ea-b6aa-fa163e074e61_660.jpg Том Харди Фото: Ik Aldama/Global Look Press

СМИ предположили, что новым исполнителем роли известного британского шпиона Джеймса Бонда может стать актёр Том Харди.

О слухах, что ему успешно удалось пройти прослушивание на эту роль, издание Vulcan Reporter сообщало ещё в июне, однако официально нового исполнителя роли агента 007 должны объявить параллельно с выходом очередного фильма бондианы «Не время умирать» — последней картины с участием Дэниела Крейга, пишет LADbible.

В то же время премьера фильма была перенесена на конец 2020 — начало 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Также ходят слухи о том, что режиссёрское кресло при работе со следующими фильмами о Джеймсе Бонде может занять Кристофер Нолан. Он, в свою очередь, неоднократно работал с Томом Харди и даже называл его отличным кандидатом на роль спецагента MI6.

Он был бы неподражаем. Правда был бы, — говорил Нолан в 2017 году о том, подойдёт ли Харди на роль Бонда.

Ранее уже появлялись слухи о причастности Нолана к работе над фильмом «Не время умирать», однако режиссёр опровергал их.

«Не время умирать» станет 25-м фильмом о британском агенте Джеймсе Бонде. Начиная с 1962 года главные роли в экранизациях романов Яна Флеминга играли актёры Шон Коннери, Тимоти Далтон, Роджер Мур, Пирс Броснан, Дэниел Крейг, Джордж Лезенби и Питер Селлерс.

Ранее NEWS.ru сообщал о выходе трейлера к фильму «Не время умирать», где снялись Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду и Рэйф Файнс.