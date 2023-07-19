Стало известно о состоянии госпитализированного актера Краско «112»: состояние госпитализированного актера Краско улучшилось

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Иван Краско

Telegram-канал «112» сообщает, что в состоянии народного артиста России Ивана Краско наблюдаются значительные улучшения. По данным канала, актер уже самостоятельно сидит, обедает и общается с персоналом.

«112» отмечает, что Краско провели несколько операций, в том числе удалили тромб. Ранее он был переведен из реанимации в свою палату. По данным канала, 20 июля актера направят в реабилитационный корпус.

13 июля Краско госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Как сообщила помощница артиста Дарья Пашкова, его отправили в реанимацию. До госпитализции Краско жаловался сыну на онемение в левой руке и ноге, одышку и сильную слабость.

15 июля Пашкова рассказала NEWS.ru, что состояние Краско улучшилось. Народному артисту провели операцию. Помощница также сообщила, что после операции у актера появились галлюцинации вследствие наркоза.

19 июля стало известно о смерти актера театра и кино Виктора Мелихова, известного по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Бандитский Петербург». Незадолго до кончины он жаловался своему другу на усталость. Дочь рассказывала, что у отца были проблемы с сердцем, о которых он не рассказывал знакомым.