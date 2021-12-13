Стала известна причина смерти режиссёра Сергея Соловьёва

Причиной смерти режиссёра Сергея Соловьёва стали проблемы с сердцем. Об этом сообщили во Всероссийском государственном институте кинематографии, пишет РИА Новости.

Да, умер сегодня, были проблемы с сердцем, — приводятся слова неназванного собеседника.

Соловьёву было 77 лет, известность ему принесла картина «Асса» с Виктором Цоем в главной роли. Другими его известными работами стали «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст» и «Анна Каренина».

Соловьёв родился в Карелии, окончил ВГИК, более 18 лет проработал на киностудии «Мосфильм». Он писал сценарии для художественных и документальных фильмов.

Министерство культуры выразило соболезнования по поводу кончины знаменитого режиссёра.

Огромной потерей для всех нас стал уход из жизни выдающегося советского и российского кинорежиссера, народного артиста РФ Сергея Александровича Соловьёва. Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 1981 и 1987 годах Соловьёв входил в жюри Венецианского кинофестиваля. Он был лауреатом Государственной премии СССР (1977). В 1993 году удостоился звания народного артиста РФ.