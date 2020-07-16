Стала известна дата выхода в прокат фильма Алексея Учителя о Викторе Цое

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Британский актёр Генри Кавилл, известный по ролям Ведьмака и Супермена, показал, как собирает персональный компьютер. Он собирается использовать его для игр.

Кавилл опубликовал в Instagram видео-отчёт, в котором он демонстрирует сборку ПК из новых деталей. В ролик он добавил сообщения о мерах предосторожности при соединении элементов системы. Кавилл использовал материнскую плату...