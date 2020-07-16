Стала известна дата выхода в прокат фильма Алексея Учителя о Викторе Цое

Фильм «Цой» российского режиссёра Алексея Учителя выйдет в российский прокат 27 августа. Выпуском картины занимается компания Sony Pictures.
Работа над картиной завершилась 20 июня. Отмечается, что её выпустят в День российского кино.
Очень дорожу связанными с ним воспоминаниями, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений, — цитирует студия слова Учителя.
Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак и Игорь Верник.
Главным героем ленты станет водитель «Икаруса», который участвовал в смертельной для музыканта аварии. Сюжет основан на вымышленных событиях.
Один из первых показов «Цоя» состоится на кинорынке March du Film, который пройдёт онлайн с 22 по 26 июня. Изначально её хотели выпустить в прокат осенью 2020 года, писал NEWS.ru.
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