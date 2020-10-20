СМИ: Disney+ покажет ремейк по мотивам мультфильма «Чип и Дейл»

https://static.news.ru/photo/e7c487d4-12d9-11eb-b573-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь"/Disney

Компания Disney+ покажет фильм по мотивам анимационного сериала «Чип и Дейл». При этом картина сразу появится на телеэкранах, минуя кинотеатры.

Как сообщает портал The DisInsider, работа над ремейком стартует весной 2021 года. Съёмочный процесс будет проходить на территории Лос-Анджелеса.

Сюжет киноверсии пока не разглашается. По некоторым данным, в нём точно не будет стандартной истории происхождения и рассказа о детективном агентстве персонажей. Уже известно, что фильм будет сочетать в себе живую актёрскую игру и компьютерную графику.

Как писал NEWS.ru ранее, кинокомпания Disney запустила в производство продолжение ремейка мультфильма «Король Лев», вышедшего в 2019 году. Режиссёром выступит Барри Дженкинс, получивший премию «Оскар» за картину «Лунный свет».