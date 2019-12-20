https://static.news.ru/photo/cd41465e-232e-11ea-b708-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Ирландец» Фото: STX Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Мартин Скорсезе допустил, что фильм «Ирландец», вышедший в 2019 году, может оказаться его последней авторской работой.

Скорсезе признался в интервью The Guardian, что изначально планировал показать свою новую картину одним днём в Национальном кинотеатре и одним днём в Синематеке в Париже, далее никуда не выпуская.

Не знаю, сколько ещё я смогу сделать. Возможно, на этом всё. Последний фильм, — сказал кинематографист.

Скорсезе также отметил, что и не думал рассчитывать на широкий прокат «Ирландца» из-за нынешней политики кинотеатров.

Мы находимся в ситуации, когда кинотеатры показывают только новые супергеройские картины. В кино 12 экранов, и на 11 из них — кино о супергероях, — подчеркнул режиссёр.

Как писал NEWS.ru, «Ирландец» Мартина Скорсезе собрал на стриминговой платформе Netflix более 26 млн просмотров за первую неделю. Согласно прогнозам экспертов, киноленту до конца года посмотрят 40 млн раз.