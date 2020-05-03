Премьеру «Джона Уика-4» перенесли на 2022 год

https://static.news.ru/photo/97a95136-8cc3-11ea-b45c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionsgate/ZUMAPRESS.com

Киностудия Lionsgate перенесла премьеру четвёртой части кинофраншизы «Джон Уик» на 27 мая 2022 года из-за пандемии.

Очередное появление главного героя остросюжетного боевика — наёмного убийцы по кличке Баба Яга, роль которого исполняет Киану Ривз, было запланировано на 21 мая 2021 года. Также Lionsgate перенесла дату выхода нового фильма ужасов из серии «Пила» на год, передаёт Hollywood Reporter.

Как писал NEWS.ru ранее, комедийный фильм «Король Стейтен-Айленда» выйдет сразу на DVD и стриминговых сервисах. Прокат в кинотеатрах пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Картину снял Джадд Апатоу, известный по работе над лентами «Ананасовый экспресс» и «Девичник в Вегасе».