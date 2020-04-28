Премьеру комедии «Король Стейтен-Айленда» перенесли в Сеть

https://static.news.ru/photo/7efc6fe6-896d-11ea-9a33-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/einnews

Комедийный фильм «Король Стейтен-Айленда» выйдет сразу на DVD и стриминговых сервисах. Прокат в кинотеатрах пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Картину снял Джадд Апатоу, известный по работе над лентами «Ананасовый экспресс» и «Девичник в Вегасе». Главную роль исполнил актёр из юмористического шоу Saturday Night Live Пит Дэвидсон, также широко известный как бывший жених певицы Арианы Гранде. О переносе релиза в Сеть Апатоу и Дэвидсон сообщили в соцсетях.

Изначально премьера фильма должна была состояться на фестивале South By Southwest, но его пришлось отменить в 2020 году из-за COVID-19.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. отказалась от проката нового мультфильма «Скуби-Ду» в кинотеатрах. Теперь премьера состоится в онлайн-сервисах в изначально обозначенную дату — 15 мая.