Первый канал внезапно снял с эфира сериал «Гадалка» с Пореченковым

https://static.news.ru/photo/5830f7aa-05ce-11eb-83be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый канал по неназванной причине исключил из сетки вещания сериал «Гадалка» с Михаилом Пореченковым. Канал успел показать лишь семь эпизодов из 16.

Как сообщает «НьюИнформ», «Гадалку» в эфире заменили повтором сериала «Мосгаз. Формула мести», который во время премьерного показа показал хорошие рейтинги и полюбился зрителям. «Мосгаз» начнут показывать вместо «Гадалки» с понедельника, 5 октября.

Отмечается, в Первый канал не объяснил, почему оборвал показ многосерийного фильма с Пореченковым. В то же время известно, что в 2020 году должен выйти на экраны седьмой сезон «Мосгаза», который был назван «Катран».

Как сообщал NEWS.ru, несмотря на удар, который нанесла пандемия коронавируса по отечественной киноиндустрии, в 2020 году было объявлено о целом ряде новых кинопроектов. Так, онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» экранизирует роман писателя Бориса Акунина «Азазель», однако перенесёт действие картины из XIX в XXI век.

Акунин также объявил, что выступит шоураннером сериала по книге его авторства «Там». Проект будет запущен в производство в 2021 году.

Ранее также было объявлено о выходе в 2021 году на российские экраны сериала «Выжившие», посвящённого пандемии коронавируса.