Первый канал внезапно снял с эфира сериал «Гадалка» с Пореченковым

Первый канал по неназванной причине исключил из сетки вещания сериал «Гадалка» с Михаилом Пореченковым. Канал успел показать лишь семь эпизодов из 16.
Как
Отмечается, в Первый канал не объяснил, почему оборвал показ многосерийного фильма с Пореченковым. В то же время известно, что в 2020 году должен выйти на экраны седьмой сезон «Мосгаза», который был назван «Катран».
Как сообщал NEWS.ru, несмотря на удар, который нанесла пандемия коронавируса по отечественной киноиндустрии, в 2020 году было объявлено о целом ряде новых кинопроектов. Так, онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» экранизирует роман писателя Бориса Акунина «Азазель», однако перенесёт действие картины из XIX в XXI век.
Акунин также объявил, что выступит шоураннером сериала по книге его авторства «Там». Проект будет запущен в производство в 2021 году.
Ранее также было объявлено о выходе в 2021 году на российские экраны сериала «Выжившие», посвящённого пандемии коронавируса.
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