Обрюзгшие и постаревшие Бивис и Баттхед появятся в перезапуске мультсериала

Продюсер сериала «Бивис и Баттхед» Майк Джадж заявил, что персонажи появятся в новом полнометражном мультфильме в этом году, но не уточнил дату. При этом он добавил, что оба героя сильно постарели. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Точной даты пока нет, но скоро. Им нужно время, чтобы вернуться в форму, — написал Джадж.

Он пояснил, что новый фильм станет проектом для привлечения денег для сериала на Comedy Central.

Ранее сообщалось, что актёр Дэниел Крейг получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия, следует из списка награждённых, опубликованном на сайте правительства Великобритании. Награду он получил за заслуги в кино и театре.

Примечательно, что такая же награда по сюжету фильма об агенте 007 есть и у Джеймса Бонда, которого сыграл Крейг в нескольких частях бондианы. По сюжету книги Яна Флеминга Джеймс Бонд стал кавалером этого ордена в 1953 году.

Всего же в наградном списке в честь нового 2022 года значится более 1200 человек — учёных, политиков, спортсменов и людей, которые внесли значительный вклад в сбор средств для благотворительных организаций. Там же присутствует и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который получил наивысшую награду — Благороднейший орден Подвязки.