Netflix снимет сериал о Конане-варваре

Стриминговый сервис Netflix запустил в производство сериал по циклу романов о Конане-варваре американского писателя Роберта И. Говарда. Сейчас идут поиски сценариста.
Онлайн-платформа приобрела права на использование произведений у компании Conan Properties International и теперь может создавать игровые и анимационные картины с персонажем,
Конан впервые увидел свет в рассказе «Феникс на мече» в 1932 году. Воин из Киммерии стал популярен и впоследствии появлялся на страницах комиксов, в видеоиграх, мультфильмах, сериалах и нескольких полнометражных фильмах. В 1982-м вышла лента «Конан-варвар», где главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер. В 1984 году было выпущено продолжение «Конан-разрушитель».
Как писал NEWS.ru, платформа Netflix запустила в производство анимационный сериал по сериалу «Армия мертвецов: Лас-Вегас» американского режиссёра Зака Снайдера. Оригинальная картина находится в состоянии разработки с 2007 года.
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