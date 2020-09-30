Netflix снимет сериал о Конане-варваре

https://static.news.ru/photo/7f093ce0-03d3-11eb-a7f2-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Конан-варвар», 1982 год Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix запустил в производство сериал по циклу романов о Конане-варваре американского писателя Роберта И. Говарда. Сейчас идут поиски сценариста.

Онлайн-платформа приобрела права на использование произведений у компании Conan Properties International и теперь может создавать игровые и анимационные картины с персонажем, сообщает Deadline.

Конан впервые увидел свет в рассказе «Феникс на мече» в 1932 году. Воин из Киммерии стал популярен и впоследствии появлялся на страницах комиксов, в видеоиграх, мультфильмах, сериалах и нескольких полнометражных фильмах. В 1982-м вышла лента «Конан-варвар», где главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер. В 1984 году было выпущено продолжение «Конан-разрушитель».

Как писал NEWS.ru, платформа Netflix запустила в производство анимационный сериал по сериалу «Армия мертвецов: Лас-Вегас» американского режиссёра Зака Снайдера. Оригинальная картина находится в состоянии разработки с 2007 года.