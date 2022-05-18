Marvel показала первый трейлер сериала «Женщина-Халк»

Постер сериала «Женщина-Халк» / Фото kinopoisk.ru

На YouTube опубликован первый полноценный трейлер грядущего сериала «Женщина-Халк», главную роль в новом сериале киновселенной Marvel сыграла Татьяна Маслани. Также в кадре появляются Брюс Бэннер в исполнении Марка Руффало и Тим Рот в образе Эмиля Блонски, он же суперзлодей Мерзость. Это первое появление актёра в киновселенной Marvel со времён фильма 2008 года «Невероятный Халк».

Шоу, премьера которого состоится 17 августа на стриминговом сервисе Disney+, представляет собой историю юристки Дженнифер Уолтерс — сестры Брюса Бэннера, которая после переливания крови получает способность перевоплощаться в мощное зелёное существо. Согласно мифологии Marvel, Уолтерс была членом различных супергеройских команд, таких как «Мстители», «Фантастическая четвёрка» и «Организация Щ.И.Т.» Также она неоднократно оказывала юридическую помощь другим супергероям.

Ранее американский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал современную киноиндустрию, и в частности ленты студии Marvel. По мнению режиссёра, Marvel делает «фильмы-прототипы», каждый раз снимая одну и ту же историю и добавляя разные детали. Коппола полагает, что фильм должен быть личной историей и именно этого не хватает супергеройскому кино. Коллега Копполы Мартин Скорсезе, в свою очередь, заявил, что такие ленты созданы, чтобы удовлетворить специфический набор потребностей зрителя, и в этих фильмах нет откровения, тайны или риска.