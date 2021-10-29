Киноман и эксцентрик: критик о работах создателя «Властелина колец»

Ставший всемирно известным после выхода на экраны кинотрилогии «Властелин колец» новозеландский кинорежиссёр Питер Джексон 31 октября отмечает 60 лет. В чём особенность киноязыка мастера и почему его фильмы запоминаются зрителю, в беседе с NEWS.ru рассказал кинокритик Василий Корецкий.

По мнению эксперта, особенность Питера Джексона в том, что он пришёл из независимого, треш-кино, снимал хорроры, однако постепенно из любительского кино смог пробиться в первый эшелон голливудской продукции.

Корецкий считает, что знаменитая кинотрилогия режиссёра «Властелин колец» не отражает его стилистику, поскольку это стандартное студийное кино, в котором излишний авторский почерк только помешал бы.

«Властелин колец» не передаёт его поэтики, потому что исходно Питер Джексон — это киноман — эксцентрик, создававший низкобюджетные, очень дешёвые, странные, с обилием бутафорской крови хорроры, — отметил критик.

Благодаря своим первым фильмам, таким как «Живая мертвечина», он поднаторел в таком кино и как многие независимые, альтернативные режиссёры, смог успешно перейти в разряд успешных профессионалов. Кроме того, при создании своих фильмов Джексон подходит неформально, делает их с уважением к самим источникам, к их стилистике, а также учитывает фанатские предпочтения.

Его «Хоббит» и «Властелин колец» были единственной удачной попыткой экранизации этих произведений. Снять «Властелина колец» — это была мечта любого жанрового режиссёра. Однако, чтобы это осуществить необходимо было иметь большие бюджеты и определённый уровень развития технологий. И у Джексона это всё совпало, — пояснил Корецкий.

При этом, обладая ограниченными ресурсами и снимая дешёвые фильмы, Джексон смог проявить себя как мастер. Безусловно, заслуга в создании фильма принадлежит не только одному режиссёру. По словам кинокритика, над созданием большой картины работают художники, сценаристы, операторы и тогда перед режиссёром уже встаёт задача скоординировать их работу.

Большой студийный продакшн фильма — это не совсем авторское кино, и здесь мы скорее говорим об организационном мастерстве, возможности режиссёра работать как функционер, возможности его договариваться с продюсерами, координировать действия различных департаментов, — пояснил Корецкий.

Ранее сообщалось, что была найдена неизвестная советская экранизация «Властелина колец». Считавшийся ранее утерянным советский телеспектакль по мотивам первой части трилогии Джона Р. Р. Толкина была снята на студии Ленинградского телевидения в 1991 году, опередив фильм Питера Джексона на десять лет, в ней удалось сохранить многие важные для сюжета ходы.