Кэмерон рассказал о съемках следующих частей «Аватара»

Фото: face to face/Global Look Press

Голливудский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что уже занимался съемками третьей и четвертой частей «Аватара», сообщает Entertainment Weekly. По его словам кинорежиссера, это было сделано, чтобы запечатлеть молодых актеров в их сегодняшнем возрасте. Кэмерон отметил, что хотел бы избежать ситуацию, которая возникла в сериале «Очень странные дела», где взрослые актеры продолжают играть подростков.

Они должны быть все еще в старшей школе, но выглядят так, как будто им 27, — сказал Кэмерон.

Компания Walt Disney Co. ранее изменила прогноз по сборам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Ожидания снижены после первых двух дней показа, за которые фильм собрал $53 млн на внутреннем рынке.

Лучшие показатели по кассовым сборам в 2022 году оказались не у «Аватара». Так, на внутреннем рынке в первые дни проката «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал $90,7 млн, а «Черная пантера: Ваканда навеки» — $84,2 млн. При этом первый «Аватар» оказался самым кассовым фильмом. Его общие сборы в международном прокате составили $2,9 млрд. Второй показатель ($2,8 млрд) имеет фильм «Мстители. Финал».