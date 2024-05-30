Известный режиссер снимет сериал про молодого Шерлока Холмса Variety: Гай Ричи снимет сериал про молодого Шерлока Холмса

Режиссер фильмов «Джентльмены» и «Карты, деньги, два ствола» Гай Ричи снимет сериал про молодого Шерлока Холмса, пишет Variety. По данным издания, кинолента будет состоять из восьми серий, главную роль исполнит звезда «После» Хиро Файнс Тиффин.

Как стало известно изданию, сериал по романам Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс» заказал Amazon Prime Video. Отмечается, что это последний проект о молодом частном детективе для Ричи. Ранее режиссер снял два фильма о Холмсе с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Ричи пообещал показать зрителям новую версию детектива, которую они «никогда раньше не могли себе представить». Одна из задач режиссера — показать, как Шерлок становится гением, «которого мы все любим», говорится в материале.

Ранее новый фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» возглавил российский кинопрокат. Картина с Генри Кавиллом в главной роли заработала в России и СНГ 122,1 млн рублей за прошедшие выходные.

«Министерство неджентльменских дел» основано на книге британского документалиста, историка и писателя Дэмиэна Льюиса. Произведение носит название «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Оно посвящено специальному отряду диверсантов, действовавших в тылу немецких войск на протяжении Второй мировой войны.