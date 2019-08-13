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Актёр Джейсон Момоа отказывается сниматься в «Аквамене 2» до тех пор, пока не будет прекращено строительство телескопа на его родине — на Гавайях.

Извините Warner Bros., мы не можем снимать «Аквамен 2». Потому что Джейсон попал под бульдозер, пытаясь остановить осквернение его родной земли, — написал актёр в Instagram. Он подчеркнул, что строительство...