Продюсер фильма «Алладин» студии Disney Дэн Лин рассказал о планах снять продолжение популярной ленты.
По его словам, авторам картины «ещё есть что рассказать», передаёт
Мы однозначно изучаем, что ещё можно сделать с этой франшизой, — подчеркнул он.
Лин отметил, что в настоящий момент не может раскрыть детали.
Ранее News.ru писал, что американский актёр Уилл Смит отругал своего сына Джейдена за то, что тот не явился на премьеру фильма «Алладин» вовремя. Такой поступок разозлил артиста, так как остальные члены семьи пришли на мероприятие без опоздания. Однако в итоге Уилл Смит постарался перевести всё в шутку.